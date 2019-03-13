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مريض نفسى يصيب طفلة وشاب بسكين فى المنوفية

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:05 م
مريض نفسى يصيب طفلة وشاب بسكين فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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اعتدى مريض نفسى على طفلة وشاب بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بسكين .

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بقيام " م ا م " 24 سنة، مقيم بقرية شطانوف، بالتعدى على الطفلة "م ك ص" 4 سنوات ونصف، و" ا إ إ " 39 سنة، وتم نقل الطفلة لمستشفى أشمون العام والمصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد .

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام الشاب بالتعدى على الطفلة بسكين وأصابها بجرح قطعى بالرقبة طولة 12 سم، وتم إسعافها بأحد العيادات الخاصة قبل نقلها إلى المستشفى، كما تبين إصابة آخر أثناء قيامه بمحاولة إنقاذ الفتاة وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد .

 

وبسؤال أهلية المتهم، أفادوا انه مريض نفسى ويتم علاجه منذ سنوات، وأنهم حاولوا كثيرا علاجه ولكنهم فشلوا .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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