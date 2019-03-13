محكمة عراقية تقضى بإعدام اثنين مدانين بخطف السفير المصرى السابق فى بغداد

كتب : أحمد جمعة

أصدرت محكمة جنايات الكرخ برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بالإعدام لمدانين اثنين عن جريمة الاشتراك بحادث خطف السفير المصرى السابق فى بغداد إيهاب الشريف.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى فى العراق - حصل اليوم السابع على نسخة منه - أن "الهيئة الأولى فى محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بحادثة خطف السفير المصرى السابق إيهاب الشريف فى منطقة نفق الشرطة واقتياده إلى منطقة العامرية ومن ثم إلى مدينة الفلوجة".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحقهم"، مبينا أن "الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 421/ج/و/د من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".