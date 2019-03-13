محافظ دمياط: مد فترة ترخيص التوكتوك حتى آخر مايو القادم

دمياط عبده عبد الباري

عقدت اليوم بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذى برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، اللواء محمد صبحى مساعد مدير الأمن لشئون الشرطة المتخصصة، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء، و العميد وليد تمام مدير متابعة منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلنت محافظ دمياط خلال الجلسة عن مد فترة ترخيص التوكتوك حتى آخر شهر مايو القادم مؤكدة أنها آخر مهلة والا سيتم مصادرة أى توكتوك غير مرخص لمواجهة الانتشار الغير منضبط له، ووجهت المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن باختيار شارعين رئيسيين بكل مدينة للبدء فى طلاء واجهات المبانى باللون البيج طبقا لتكليف رئيس الجمهورية، كما أكدت أيضاً على الالتزام بنقل كمية المخلفات المطلوبة إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور وتنفيذ قرارات الازالة للمبانى ذات الخطورة الداهمة وتحصيل رسوم النظافة و المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد بما يعود بالنفع على المواطنين فضلا على إعداد تقرير مفصل عن شبكات المحمول المخالفة حتى يتم مخاطبة الشركات لإزالتها.

كما تم خلال الجلسة استعراض شامل لمعدلات الأداء بالمراكز والمدن وما تم تنفيذه بقطاعات النظافة والازالات و رفع كفاءة الطرق وكذلك نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى عرض إنجازات المديريات الخدمية، وتعليقا على هذا العرض وجهت المحافظ بتكثيف حملات النظافة و التصدى لجميع المخالفات وإعادة الانضباط بشوارع المحافظة و تطبيق القانون.