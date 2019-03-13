محافظ بني سويف ومدير الأمن يتابعان أعمال رفع الإشغالات والتعديات بمنطقة كورنيش النيل

قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، بجولة ميدانية بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الاشغالات.

وتابع المحافظ ومدير الأمن أعمال ازالة التعديات والإشغالات المخالفة والعشوائية على الجانب المقابل للكورنيش من الناحية الأخرى والتى كان بها تعديات قد وجه المحافظ برفعها وإزالتها فى جولات ميدانية سابقة لتحقيق السيولة بالمنطقة الحيوية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التوسعة والتأهيل للمنطقة، تمهيدا للبدء فى تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بحسب الخطة والتصور الهندسى والفنى المعد لهذا الغرض.

وشدد المحافظ على ضرورة منع تجدد أية تعديات محتملة فى الفترة القادمة، وتكثيف أعمال رفع الإشغالات المخالفة التى كانت تشوه المنطقة، وتتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد بهذه المنطقة الحيوية التى تعتبر المتنفس الوحيد لأهالى بنى سويف على النيل، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم.