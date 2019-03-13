محافظ بنى سويف يلتقى وفد المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة

بنى سويف - هانى فتحى

التقى المستشارهانى عبد الجابرمحافظ بنى سويف بوفد من المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(UN Women)، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج (مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات)، والذى ينفذه المجلس القومى للمرأة،بهدف تمكين النساء والفتيات فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فى إطار الاستراتيجية الوطنية التى يتبناها المجلس لتمكين المرأة 2030 .

وحضر اللقاء اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،والدكتور أحمد جلال المدير التنفيذى لمشروع مدن آمنة بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، والأستاذة فاتن فاروق بالمكتب الفنى لرئيسة المجلس القومى للمرأة ومسئول متابعة المشروع، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة،والدكتورعلى مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، والمحاسب عثمان سيد وكيل وزارة التموين ، نهى محمد مدير عام التعاون الدولى ، ليلى أبو عقل مقرر مناوب لفرع المجلس، شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة وعضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، والمهندس فيض عنتر مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد مقترحات تطوير سوق السمك بمدينة بنى سويف، ضمن تنفيذ أهداف برنامج (مدن آمنة) الذى يركز على الاستثمار فى السلامة والجدوى الاقتصادية للأماكن العامة،من خلال تحقيق التمكين الاقتصادى للنساء وخلق مساحات عمل آمنة لهن وزيادة المشاركة النسائية فى سوق العمل ورفع دخل الأسرة ككل ،بالإضافة إلى خفض نسبة العنف الأسرى بتحقيق الاستقلالية المادية لهن.

وطالب المحافظ أعضاء اللجنة، التى شكلها لهذا الغرض، بدراسة الوضع الحالى لسوق السمك واقتراح آلية لتطويره بما يتلائم والمظهر الحضارى للمحافظة،وتقديم مقترح لنموذج الإدارة التى سوف تشرف على العمل بالسوق بما يضمن كفاءته واستدامة خدماته وصيانته والحفاظ عليه ، مطالبا أيضا بعمل دراسة لتطوير السوق بأكمله وليس أماكن وباكيات بيع السمك فقط.

وعقب اللقاء كلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا بمرافقة وفد المجلس القومى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمعاينة موقع السوق على الطبيعة بمنطقة الدهشورى بمدينة بنى سويف، ودراسة الوضع الحالى له تمهيدا لإعداد تقرير واف يتضمن مقترحات التطوير وآليات التنفيذ ،لسرعة البدء فى أعمال تطوير السوق.