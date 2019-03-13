محافظ بنى سويف يبحث مع وفد صندوق تحيا مصر إطلاق مبادرة "نور حياة"

بنى سويف - هانى فتحى

التقى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بوفد من صندق "تحيا مصر" استعدادا لتنفيذ مبادرة (نور حياة)، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حيث ضم الوفد كل من الأستاذ أحمد خيرى مدير برنامج الدعم الاجتماعي، والأستاذ شادى سالم نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، وفى حضور الأستاذة نهى محمد مدير مكتب التعاون الدولى بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وفد الصندوق، الترتيبات الخاصة بإطلاق المبادرة الرئاسية ببنى سويف "خلال الأيام القليلة القليلة القادمة "،والتى تستهدف إجراء المسح الطبى على المواطنين وتلاميذ المدارس الابتدائية فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة من خلال إجراء عمليات العيون،حيث تم الاتفاق على تخصيص مكتب بالمحافظة كمقر للمبادرة وترشيح منسق عام للمبادرة بالمحافظة لمتابعة سير العمل فى القوافل الطبية ضمن المبادرة التى سيتم تنظيمها بمركز شباب المدينة فى كل وحدة محلية بمراكز المدن السبع.

ومن جانبه، وجه محافظ بنى سويف باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ أعمال المبادرة وتذليل كافة العقبات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدنى لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة (نور حياة) أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى (والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ) تستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال محورين أساسين ،حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبى فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر ، فيما يقوم المحور الثانى على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الابصار.