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محافظ القليوبية يناقش تعديل قيود ارتفاع 40 مدرسة يالمحافظة لتخفيف الكثافة

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:29 م
محافظ القليوبية يناقش تعديل قيود ارتفاع 40 مدرسة يالمحافظة لتخفيف الكثافة جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندسة هالة شندى مدير الأبنية التعليمية، والمهندسة هبة محمد دسوقى بإدارة التخطيط العمرانى، والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفنى، وذلك لمناقشة تعديل قيود الارتفاع الخاصة بـ 40 مدرسة بمدن المحافظة، بسبب عدم وجود أراضى أملاك دولة للتوسع فى إنشاء المدارس، ونظرًا للحاجة الشديدة لهم، خاصة وأنها جاءت داخل أماكن كتلة سكنية.

 

ومن جانبه أعطى عبد الحليم تعليماته لمدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة استيفاء جميع الخرائط والمستندات المطلوبة لاعتماد قيود الارتفاع الخاصة بـ 40 مدرسة خارج الحيز العمراني.

 

وأكد محافظ القليوبية، أنه من المقرر أن تنتهى خلال 10 أيام، حيث تم تكليف مدير التخطيط العمرانى بسرعة الانتهاء من إعداد كافة المستندات والخرائط اللازمة لإعادة العرض على وزارة الدفاع لتعديل قيود الارتفاع المعتمدة بالقرى خلال 10 أيام أيضا لحل أزمة الكثافة الطلابية فى ظل ندرة الأراضى التى تعانى منها المحافظة.

 


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