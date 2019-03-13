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محافظ القاهرة: 1476 مستثمرا فى منطقة شق الثعبان تقدموا لتقنين أوضاعهم

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:02 م
محافظ القاهرة: 1476 مستثمرا فى منطقة شق الثعبان تقدموا لتقنين أوضاعهم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، وجعلها من أوائل مناطق صناعة الرخام عالميا، تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
 
وأضاف محافظ القاهرة، خلال احتفالية بالمحافظة اليوم لتسليم عدد من عقود ملكية للمستحقين بعد تقنين أوضاعهم، أن 1476 حالة تقدمت بأوراقها لتقنين أوضاعهم، تم فحص أكثر من 1200 منها، وقام البنك الأهلى المصرى بدفع 65 مليون جنيه حتى الآن، من إجمالى 130 مليون جنيه، والباقى سدده المستثمرين. 


 وأضاف عبد العال قائلا: "اليوم انتظرناه طويلا لتقنين ورش شق الثعبان بعد سنوات طويلة"، مؤكداً على أن المنطقة ستشهد الفترة القادمة مراحل اكبر لتقنين الورش، موجها الشكر المستثمرين وبالمنطقة لإنهاء الإجراءات سريعا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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