محافظ القاهرة يسلم 20 عقدا لملاك شق الثعبان بعد توفيق أوضاعهم

سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 20 عقد تمليك لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ، حيث تسلموا عقود رسمية موثقة.

وأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية المتعاونة وجهاز الرقابة الإدارية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.

وأوضح المحافظ خلال كلمته أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحى صناعى وكهرباء وطرق ).

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ، الي جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية ، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض ، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة ، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة، مؤكداَ أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية و وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وأضاف المحافظ أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوى 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان ويعمل بها من 40 إلى 45 ألف من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.

كانت محافظة القاهرة قد قامت بوضع قواعد منظمة لتقنين حالات واضعى اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية ، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان .

شهد الحفل اللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة ، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام ، ومصطفى الزيات السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.