محافظ القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية استعدادا للاستفتاء على الدستور

وشدد المحافظ على نوابه ورؤساء الأحياء بالاستعداد لهذا الحدث من خلال تجهيز المقار والمراكز الانتخابية حتى لا نفاجىء بتحديد الموعد دون الاستعداد له.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، أهم ما تم خلال الأيام الماضية ومنها الاحتفال بيوم الشهيد مشيدا بدور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، وسيتم خلال الأيام المقبلة الاحتفال بعيد الأم التى تعتبر عماد الأسرة فهى التى أنجبت رجالا يدافعون عن الوطن.