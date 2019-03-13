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محافظ القاهرة: التعاقد على إنشاء دورات مياه بالشوارع استعدادا لأمم إفريقيا

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:33 م
محافظ القاهرة: التعاقد على إنشاء دورات مياه بالشوارع استعدادا لأمم إفريقيا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بتكثيف أعمال التطوير بكل الأماكن، وكذلك تطوير مداخل ومخارج استاد القاهرة الدولى، خاصة أنه سيشهد حفل الافتتاح والختام، بالإضافة إلى استضافه العاصمة مباريات مجموعتين فى البطولة.
 
 
وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى المنعقد اليوم بديوان المحافظة، أن هناك شركة تقدمت بعرض للمحافظة لإنشاء دورات مياه عمومية فى الميادين ​والشوارع الرئيسية، وتمت الموافقة على العرض.
 
 
وأشار المحافظ أن العاصمة تعمل على الظهور بشكل لائق ومميز، نظرا لأن الاستعدادات هى التى تؤهل الدولة للحصول على التنظيم، وكذلك أن المحافظة هى أكبر وأقدم مدينة إفريقية ولابد من الظهور بشكل يليق بمكانتها وقيمة مصر.
 
 
حضر اجتماع المجلس التنفيذى نواب المحافظ، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اسامه سعد

محافظ القاهرة: التعاقد على إنشاء دورات مياه بالشوارع استعدادا لأمم إفريقيا

ليه يا سياده المحافظ متمعلش كدة عشان الشعب المصري !!!!!! وبرضوا هيكون منظر حضاري ويكتب ضمن انجازاتك يا سيدي مفيش مشكلة... مش لازم نلمع بلدنا عشان نستقبل فيها ضيوف ...... بلدنا تبقي نظيفة عشان المصريين قبل اي شخص اخــــر   دي مــــــصــــر

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