محافظ القاهرة: الإشغالات أصبحت ظاهرة وعلى شرطة المرافق تكثيف الإزالات

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الإشغالات فى العاصمة اصبحت ظاهرة وعلى شرطة المرافق التنسيق مع الأحياء لمنع تزايد الإشغالات، وإزالتها اولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى المنعقد اليوم بديوان المحافظة، أن المحافظة تلقت عدد كبير من الشكاوى خاصة بالجمع السكنى للقمامة بالرغم من دفع رسوم مجزيه للقائمين على الجمع السكنى، موجها رئيس هيئة النظافة بمرجعة المناطق التى بها مشاكل وفسخ التعاقد مع المقصرين.

وقال عبد العال: "القاهرة ليست ملك لذخص بعينه فهى ملك للجميع وعلى الجميع الإهتمام بها، وعلى ان يتحمل المسئولية أمام الله".

حضر اجتماع المجلس التنفيذى نواب المحافظ، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.