محافظ الغربية: فحص 924138 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة

الغربية عادل ضرة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص 924138 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية فى اليوم الحادي عشر، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 139 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وجعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.