محافظ الغربية: فحص ما يتجاوز مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الغربيــــة مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص ما يزيد عن مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية فى اليوم الثاني عشر للمبادرة وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 141 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.