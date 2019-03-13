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محافظ الغربية: فحص ما يتجاوز مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:47 م
محافظ الغربية: فحص ما يتجاوز مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية مبادرة 100 مليون صحه -ارشيفية
الغربيــــة مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص ما يزيد عن مليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية فى اليوم الثاني عشر للمبادرة وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 141 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن 
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 

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