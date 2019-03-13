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محافظ الدقهلية يبحث تطوير مدينة جمصة وطرح حديقة الهابى لاند للمستثمرين

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:33 م
محافظ الدقهلية يبحث تطوير مدينة جمصة وطرح حديقة الهابى لاند للمستثمرين جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا ظهر اليوم، بعدد من المسئولين في الهيئة العربية للتصنيع، طلب خلاله عمل دراسات لتطوير كورنيش مدينة جمصة، ليكون امتدادا طبيعيا لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة. 
 
وأكد المحافظ على أن تكون التصميمات هي نفسها التي تم تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة، على أن يبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إعداد التصميمات، وفي مدة اقصاها ثلاثة أشهر حتى يكون الكورنيش الجديد جاهز لاستقبال  المصطافين والمترددين على مدينة جمصه مع بداية الصيف القادم. 
 
كما طلب شاروبيم، قيام الهيئة العربية للتصنيع بتقديم الدراسات الخاصة بعمل حديقة ترفيهية بمدينة جمصة في المنطقة المجاورة لجامعة الدلتا، وكذلك الانتهاء من التصميمات الجديدة لمدخل المدينة تمهيداً لتفيذها فورا. 
 
كما استعرض محافظ الدقهلية، التصورات الخاصة بإقامة مجتمع عمراني جديد علي مساحة 37 فدانا بين مدينة جمصة و 15مايو، واكد علي ضرورة الاستخدام الامثل لموارد الدولة بما يساهم في تعظيمها لصالح المواطنين والخدمات المقدمة اليهم.
 
كما رفض محافظ الدقهلية، قيام المحافظة بدفع اي مبالغ لتطوير حديقة الهابي لاند، وقال ان هذه الحديقه التاريخية ملكا لأبناء الدقهلية عامة والمنصورة خاصة، وهي المتنزه الرئيسي لمدينة المنصورة، وستظل مفتوحة للمواطنين، وقال انه سيتم طرح الحديقة علي المستثمرين لتطويرها علي نفقتهم، وحصول المحافظة علي موارد مالية جديدة بعد التطوير، يتم استخدامها لصالح المواطنين من خلال رفع كفاءة الخدمات المقدمة اليهم، أو تقديم خدمات جديده يحتاجونها .
 
 
 
 

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