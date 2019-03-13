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محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان معهد البحوث البيئية

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:29 م
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يفتتحان معهد البحوث البيئية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة
كتب - الأمير نصرى
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورعبيد صالح رئيس جامعه دمنهور ، معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان بمركز الدلنجات والمقام على مساحة 25 فدان ، عباره عن مبنى إدارى يضم 8 معامل و2 مدرج كبير و8 قاعات محاضرات وقاعات إدارية ومعامل خارجية ومدينة جامعية تضم 6 عمارات طلاب و2 عمارة لهيئة التدريس كما يتضمن المعهد مزرعة على مساحة 60 فدان مقسمة إلى أقسام لإنتاج الدواجن والأرانب والأبقار.
 
والمعهد هو إحدى المعاهد البحثية التى تقبل خريجى كليات الحقوق والزراعة والتربية والآداب ويمنح درجة الدبلوم والماجيستيرالمهنى والدكتوراه وهو مؤسسة تعليمية بحثية تهتم بمجال التخطيط وإجراء البحوث البيئية وذلك بهدف خلق قاعدة علمية بيئية قومية ويضم أقسام الدراسات البيئية والصحراوية وقسم الموارد الطبيعية والطاقة وقسم العلوم التربوية والبيئية.
 
وعقب الأفتتاح عقد هشام آمنة وادكتورعبيد صالح إجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة جامعة دمنهوروهيئة التدريس بحضور أعضاء مجلس النواب ، تم خلاله بحث إحتياجات المعهد ومنطقة البستان من الخدمات.
 
وأستعرض أعضاء مجلس النواب بالدلنجات أهم الخدمات المطلوبة والتى كان أهمها تكثيف الإجراءات الأمنية بالمنطقة وتخصيص خط مواصلات من دمنهور للبستان وتدعيم المعهد بخط كهرباء احتياطى لتيسير العمل داخل المعامل وكذلك القضاء على مشكلة انقطاع المياه ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمعهد
   
وأكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمات المجتمع المدنى  فى خدمة البيئة والمجتمع والعمل على  إنجاح فكرة إنشاء المعهد بالمنطقة ، كما وجه بتكثيف التواصل بين جامعه دمنهور والعديد من مزارع الإنتاج الزراعى بنطاق المحافظة والإستفادة من  البحث العلمى فى خدمة البيئة كما طالب بإنجاح فكرة إقامة معاهد الدراسات العليا بالمنطقة .
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