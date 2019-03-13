محافظ الإسكندرية يفتتح معرض لوحات الأطفال من ذوى القدرات الخاصة

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، معرض لوحات الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة المقام بكلية تمريض جامعة الإسكندرية، والذى يشارك فيه ما يقرب من 12 طفلاً من ذوى القدرات الخاصة.

وخلال الافتتاح تفقد المحافظ المعروضات المقدمة من الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وأشاد بجميع المعروضات المقدمة، مؤكدًا أن للمجلس القومي للمرأة دور فعال ومؤثر في تنمية قدرات ومهارات الأطفال ودعم مواهبهم، كما استمع إلى شرح من الدكتورة منى رجب الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والمسؤولة عن تدريب وتنمية مهارات الأطفال خلال السنوات الثلاثة الماضية .

حضر الافتتاح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور منى على رجب الأستاذ بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وعمداء الكليات، ووكلاء الوزارات بالإسكندرية.

يذكر أن الأطفال المشاركين في المعرض تتراوح أعمارهم من 10 سنوات وحتى 29 سنة، كما تم إقامة العديد من المعارض لعرض رسومات الأطفال إحداها بمقر المجلس القومي للمرأة ومركز الإبداع وكلية تمريض جامعة الإسكندرية، وذلك بعد تدريبهم وتنمية قدراتهم على مدار 3 سنوات بمقر المجلس القومي للمرأة وعلى يد أساتذة من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية.

ومن جانب آخر، افتتح اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم مشروع تطوير وتجميل ميدان علي بن أبي طالب بشارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة حي شرق والتي نفذت بمشاركة المجتمع المدني للقضاء علي مشكلة التكدس والاختناق المروري بالمنطقة.

وأشاد السكرتير المساعد بما تم بالميدان وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال به علي أكمل وجه وبصورة تليق بمحافظة الإسكندرية.

وأكد علي اهتمام المحافظة بتطوير الميادين العامة والحفاظ علي المظهر الحضاري لها وجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية علي دور المجتمع المدني في التفاعل والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمشاركة الفعلية في أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات التي تتم بالمحافظة.

وأوضح أن الإسكندرية هي مدينتنا جميعا ويجب علينا العمل معا للنهوض بها وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزائريها.

جاء ذلك خلال تفقد السكرتير المساعد اليوم إنتهاء أعمال رفع كفاءة كوبري الجامعة بنطاق حي وسط والتي تم تنفيذها بمشاركة المجتمع المدني، مشيدا بالأعمال التي أنجزت في الكوبري.

وذلك بحضور بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

شهد الافتتاح، اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.