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محافظ أسيوط: قوافل للصحة الإنجابية و15 عيادة متنقلة بالقرى والمراكز

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:32 ص
محافظ أسيوط: قوافل للصحة الإنجابية و15 عيادة متنقلة بالقرى والمراكز اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف قوافل الصحة الإنجابية لتوسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع مراكز المحافظة مع التركيز على المناطق المحرومة في المناطق الأكثر احتياجًا ، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وتوعوية للأسرة المصرية ودعم تنمية المرأة المصرية صحيًا واجتماعياً وثقافياً موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الاهداف المرجوة منها.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تنفيذ قافلتين للصحة الإنجابية وتنفيذ دورتي مشورة للأطباء الصيادلة وتنظيم "15" عيادة متنقلة موزعة علي الإدارات وذلك للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، بالإضافة إلي متابعة حسن سير العمل بمستشفيات الحميات وأقسامها والإشراف علي توزيع وإنتداب الأطباء إلي المستشفيات التي تعاني من عجز في عدد الأطباء إلي جانب الإشراف علي برنامج المسح القومي لعينات الغدة الدرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الإشراف علي أعمال رعاية الأمومة والطفولة في الوحدات الصحية علي مستوي المحافظة والإشراف علي برامج فحص ما قبل الزواج وبرنامج صرف الألبان الصناعية المدعمة للفئات المستحقة للصرف عن طريق فريق إشراف  من إدارة رعاية الأمومة والطفولة إلي جانب متابعة الحملة الخاصة لفحص وعلاج أمراض "الأنيميا – السمنة -  قصر القامة" لتلاميذ مدارس الإبتدائى والتي بدأت من يوم 16 فبراير، وتستمر حتى تحقيق المستهدف المنها ، مضيفاً أن الحملة تستهدف  615 ألف و496 تلميذ بجميع مدارس المحافظة.

 


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