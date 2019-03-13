محافظة الدقهلية تحقق 46% من المستهدف فى مبادرة "100 مليون صحة"

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تقدم المحافظة في مبادرة 100مليون صحة، فقد تم أمس إجراء الكشف علي 151الف و723 مواطنا بزيادة نسبتها 236% عن المستهدف اليومي، ليصل اجمالي عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في 12يومًا، إلى مليون و975 ألف و 753مواطنا، بإجمالي 46% من إجمالي المستهدف للمحافظة وقدره 4 مليون و251 ألف مواطنا.

وأضاف "شاروبيم" أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تواصل نجاحها، وهذا يترجمه الإقبال الكبير من المواطنين، للاطمئنان علي صحتهم وصرف العلاج لمن يثبت اصابته بفيروس سى، موضحًا أن المبادرة تستهدف عمل مسح صحي شامل للمصريين لأول مرة، كما تستهدف تقديم العلاج للأمراض التي انتشرت خلال السنوات الماضية، وهي فيروس سي والسكر وضغط الدم.