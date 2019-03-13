متحدث الزراعة: هناك سوء تعامل مع الكلاب فى مصر يحولها إلى خطر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى من أجرت إحصائية رسمية بأن مصر بها 16 مليون كلب، موضحاً أن هناك سوء تعامل مع الكلاب، حتى ممن يقتنون الكلاب، ويطلقوها لتكون خطر على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الوزارة تتعامل فى حدود إمكانيات محددة وموارد مالية، ومن يتعامل فى ملف الكلاب هم الأطباء البيطريين، لافتاً إلى أن ملف الكلاب لا يمس وزارة الزراعة وحدها، فلا بد من التنسيق مع وزارة الصحة.

وذكر أن وجود القمامة فى الشوارع يؤدى لزيادة الكلاب الضالة وتكاثرها، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع مجتمع المدنى لحل المشكلات.

من جانبه ذكر مصطفى الصفتى محامى الضابط ضحية هجوم من كلبين فى الرحاب، أن القضية تأجلت إلى 3 إبريل، لافتاً إلى أنه طالب بالتعويض المدنى.

وتابع: "موكلى تعرض لهجوم شرس وليس مجرد عض، وأنه لم يتنازل عن البلاغ ومتمسك بحقه حماية للآخرين"، مشيراً إلى أن موكله لا زال فى المستشفى وحياته فى خطر، مطالباً بحظر إقتناء الكلاب إلى للضرورة وبتصريح.

وفى نفس السياق لفت النائب غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، إلى أنه قدّم طلب إحاطة عن انتشار الكلاب الضالة فى جنوب سيناء، معلقاً:" الكلاب الضالة أكثر من عدد السكان فى جنوب سيناء"