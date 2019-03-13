مباحث الجزيرة بسوهاج تكثف جهودها لكشف غموض سرقة أجهزة طبية من مستشفى الصدر

سوهاج محمود مقبول

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز، لكشف غموض سرقة جهازى رسم قلب، وجهازى وظائف تنفس، وجهاز عرض، من عهدة مستشفى جزيرة شندويل لمرضى الصدر.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بتلقى المركز بلاغا يفيد سرقة بعض الاجهزة الطبية من مستشفى الصدر دائرة المركز.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد احمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة الجزيرة، وتبين من التحريات تقدم "عاطف م ت م" 53 سنة أمين عهدة مستشفي الصدر بجزيرة شندويل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، بإكتشافه خلع رزة باب مخزن المستشفي الكائن بالطابق الثاني علوي، وسرقة " 2" جهاز رسم قلب ، " 2" جهاز وظائف تنفس و جهاز بروجكتور ولم يتهم أحد بالسرقة.

وعلى جانب أخر، كشفت التحريات إلي سابقة إتهام مدير المستشفي للمبلغ المذكور، بتبديد بعض من عهدته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحديد وضبط المتهم والمسروقات .