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الأربعاء، 13 مارس 2019 12:56 م
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ماليزيا تغلق 34 مدرسة بعد تفاقم حوادث التسمم

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:56 ص
ماليزيا تغلق 34 مدرسة بعد تفاقم حوادث التسمم حوادث تسمم
رويترز
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قالت وزارة التعليم الماليزية اليوم الأربعاء إنها أغلقت 34 مدرسة بعدما تسبب ما يشتبه فى أنه تسرب كيميائى الأسبوع الماضى فى علاج أكثر من 200 تلميذ ومدرس وآخرين من التسمم.

وتعتقد السلطات أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت فى نهر قريب من المدارس فى ولاية جوهور بجنوب البلاد. وقال وزير التعليم مزلى مالك فى بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك "للأسف، تم إبلاغى اليوم بأن الموقف يزداد خطورة".

وارتفع عدد الأشخاص الذين تم علاجهم إلى 207 مقابل 35 فى الأسبوع الماضى. وحتى يوم الاثنين، كان 44 شخصا يتلقون العلاج فى المستشفيات من بينهم 6 أشخاص فى الرعاية المركزة. ومن بين هؤلاء 33 تلميذا.

وقال مزلى "أمرت بإغلاق كل المدارس فى نطاق دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات على الفور".

 

 

 


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