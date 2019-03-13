لبنان يمنع طائرات بوينج ماكس 737 من التحليق فى مجاله الجوى

بيروت(رويترز) ـ(أ ش أ)

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن سلطة الطيران فى لبنان قررت منع طائرات بوينج ماكس 737 من الهبوط فى بيروت أو التحليق فى الأجواء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدنى فى مطار رفيق الحريرى الدولى أصدر أمرا بهذا الشأن.

وقال المهندس محمد شهاب الدين، إن هذا القرار يأتى كتدبير احترازى، حرصا على السلامة العامة داخل الأجواء اللبنانية والمطار، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير تفصيلى بهذا الأمر وعرضه على وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، والذى وافق بدوره على اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه على ضوء ما قررته العديد من الدول الأوروبية والدول الكبرى من إجراءات مشابهة ومماثلة، فى إطار إجراءات احترازية عقب تحطم الطائرة الإثيوبية التى كانت من نفس الطراز، مؤكدا أن الهدف فى المقام الأول من اتخاذ القرار هو الحرص على سلامة الأجواء اللبنانية ومطار رفيق الحريرى.