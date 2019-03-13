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كوسوفو تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:37 ص
كوسوفو تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" فى مجالها الجوى موقع تحطم الطائرة الأثيوبية
بريشتينا (أ ش أ)
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أعلنت سلطات الطيران المدنى فى كوسوفو، اليوم الأربعاء، أنها منعت تحليق طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" و"ماكس 9" فى مجالها الجوى، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضى.

وذكرت سلطات الطيران -فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أن هذا القرار يعتبر ساريًا على الفور.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


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