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الأربعاء، 13 مارس 2019 02:29 م
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كوريا الجنوبية: بيونج يانج على وشك الانتهاء من ترميم موقع اختبار صاروخى

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:21 م
كوريا الجنوبية: بيونج يانج على وشك الانتهاء من ترميم موقع اختبار صاروخى زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)
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كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن كوريا الشمالية أوشكت على الانتهاء من ترميم موقع إطلاق صواريخ يقع على ساحلها الغربى.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن بيونج يانج أوشكت على الانتهاء من ترميم المرافق الخارجية لمنشأة دونج تشانج-رى النووية، إلا أنه لم يتم التأكد بعد من استعادة وظائفها.

وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية أصلحت فى وقت سابق موقع بونجي-رى للتجارب النووية قبل زيارة فريق تفتيش للموقع لمشاهدة تدمير الموقع فى شهر مايو من العام الماضي، وترجح الوزارة أن ترميم منشأة دونج تشانج-رى تم هذه المرة للغرض ذاته.

كما لفتت إلى أنه يبدو أن كوريا الشمالية شرعت فى أعمال الترميم مباشرة قبل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، فى العاصمة الفيتنامية هانوى فبراير الماضى.

 


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