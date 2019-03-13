وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بعد أيام من تحطم طائرة إثيوبية ومصرع جميع ركابها.

يشار إلى أنه على الرغم من إبداء شركة "بوينج" الأمريكية قناعتها التامة بسلامة طائراتها من هذا الطراز، فقد ألغت دول أوروبية (الواحدة تلو الأخرى) مجالها الجوي أمام هذا النوع من الطائرات، على خلفية تحطم طائرة من هذا النوع في إثيوبيا الأحد الماضي.

وكانت الطائرة الأثيوبية قد تحطمت في رحلتها رقم ET 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي وكان على متنها 149 راكبا يحملون جنسيات 33 دولة، بجانب 8 من أفراد الطاقم ولقوا جميعا حتفهم.