كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفدا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية

كتب زكى القاضى

فى إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل (الاعتماد الدولى لشهادة الكلية) استضافت الكلية وفد كلية الطب من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، وتم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى عرض بعض من مناهج السنوات الدراسية لطلبة الكلية.

وفى إطار الاهتمام بتبادل الخبرات مع الجامعات المصرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلية الطب بجامعة الإسكندرية بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية وعمداء كليات الطب بجامعات (القاهرة - عين شمس - الأزهر بنين).

كما قامت كلية الطب بالقوات المسلحة بعقد لقاءين رياضين وديين مع جامعة طنطا وجامعة الأزهر.