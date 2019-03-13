كازاخستان تفرض حظرا مؤقتا على رحلات الطائرة "بوينج 737 ماكس"

آستانا(أ ش أ)

فرضت لجنة الطيران المدنى التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخية حظرا مؤقتا على رحلات الطائرة (بوينج 737 ماكس).

وقالت اللجنة - فى بيان اليوم الأربعاء، نقلته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية - "نعلن تعليق تشغيل طائرة (بوينج 737 ماكس) فى كازاخستان اعتبارا من اليوم، موضحة أنه لا يوجد سوى طائرة واحدة من هذا النوع فى سجل كازاخستان".

وكانت طائرة (بوينج - 737 ماكس) تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت وهى فى طريقها من أديس أبابا إلى نيروبى على بعد 60 كم شرق العاصمة الإثيوبية فى 10 مارس الجاري، وكان هذا ثانى تحطم لطائرة بوينج 737 ماكس خلال الستة أشهر الماضية.