قوات سوريا الديمقراطية تحبط هجمات انتحارية فى الباغوز

رويترز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة أنها أحبطت هجمات انتحارية لتنظيم داعش الإرهابى فى وقت مبكر اليوم الأربعاء خلال المعركة النهائية على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أمس الثلاثاء إن معركة الباغوز، وهو جيب يضم مجموعة من القرى والأراضى الزراعية بالقرب من الحدود العراقية، منتهية أو بحكم المنتهية. وهذا الجيب هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها المتشددون الذين تم طردهم من نحو ثلث أراضى العراق وسوريا على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وقال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن القوات قصفت الباغوز قصفا كثيفا الليلة الماضية قبل بدء اشتباكات مباشرة مع مقاتلي داعش بين الرابعة والسادسة صباحا (0200-0400 بتوقيت جرينتش).

وقال بالى "كان هناك هجمات بالأحزمة ناسفة، مجموعة من الانتحاريين حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية فى صفوف قواتنا، استهدفتهم قواتنا وقُتلوا قبل الوصول إلى التجمعات أو نقاط تمركز رفاقنا".

وقال بالى خلال الليل إن نحو 3 آلاف مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال 24 ساعة. وأضاف أنه تم أيضا تحرير 3 نساء و4 أطفال من اليزيديين خطفهم التنظيم وأسرهم عام 2014.

وعلى الرغم من أن الباغوز هى آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها التنظيم فإن مقاتليه ما زالوا ينشطون فى مناطق نائية فى أنحاء أخرى.