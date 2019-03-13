فيديو وصور.. محافظ البحر الأحمر يطلق إشارة بدء مارثون جرى احتفالا بعيد المرأة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، شارة البدأ لانطلاق مارثون جرى نظمه المجلس القومى للمرأة احتفالا بعيد المرأة المصرية بمشاركة الشباب والرياضة والتربية والتعليم وكلية تربية.

انطلق المارثون بمشاركة طلاب المدارس، وطلاب كلية التربية، من ميدان عبد المنعم رياض، مرورا بطريق الكورنيش حتى منطقة عرابيا، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

وقالت الدكتورة رباب زمزمي مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، إن المارثون جاء تكريما لتاريخ للمرأة واحتفالا بعيد المرأة المصرية الموافق 16 مارس السبت المقبل.

وأكدتأن المارثون أنطلق تحت شعار " المرأة المصرية .. أصل الحكاية " بالتعاون مع العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.