فيديو.. الأمن التركى يعتدى على فتاة يمنية فى مطار اسطنبول

كتب رامى محيى الدين

شارك أحد قراء اليوم السابع، بمقطع فيديو يوضح تعرض فتاة يمنية للاعتداء من قبل قوات الأمن التركية بمطار اسطنبول.

وكانت الفتاة تصرخ خلال الفيديو، "بأنها لا تستطيع التحدث باللغة التركية ومن الواضح أن المشكلة كبيرة جدا، واستغاثت الفتاة بأن يوصلها أحدهم إلى السفارة".

ويبدو أن الفتاة خلال تعرضها للمشكلة، أمس الثلاثاء، قامت بعمل بث مباشر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت من خلاله إنها لا تتحدث اللغة التركية وطلبت من مشاهدى الفيديو محاولة مساعدتها بإبلاغ السفارة اليمنيه بحالتها وخلال تصويرها هجم عليها أمن المطار واعتدوا عليها وظلت تصرخ خلال الاعتداء عليها (شوفوا البوليس كيف يفعلون) وطالبتهم بالتوقف عن لمسها وضربها.