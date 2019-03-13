فحص 959 ألف مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إنه تم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات لـ 959 ألف و173 مواطناً، بنسبة 141 % من المستهدف اليومى التراكمى للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال المبادرة اليوم بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية التى يجرى بها المبادرة ، حيث أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبى مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتى تعد من أكبر المبادرات العالمية التى تستهدف ملايين المواطنين.

كما كلف المحافظ مسئولى الصحة بالمنيا بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة فى المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكداً أن المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

يذكر أن، المبادرة تستهدف فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن ، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.