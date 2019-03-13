غلق 3 مكامير فحم تعمل بدون ترخيص وخروج دخان بكثافة منها بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وحسن الشوري رئيس الوحدة المحلية بأبوزعبل، لإزالة مكمورة فحم تعمل بدون ترخيص بطريق عزبة الجزام أمام شركة الشبة المصرية، وكذا غلق مكمورتين داخل المبني المعدني المخصص للمكامير.

ومن ناحيته أكد طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، أنه بالنسبة للمكمورتين وجد الأبواب للمكمورة مفتوحة وخارج منها الأدخنة بكثافة كبيرة، ووجد الفلتر الخاص بسحب الأدخنة وتحويلها الي ماء لا تعمل فتم غلق الأبواب وتشغيل الفلتر لعدم خروج الادخنة واختناق المواطنين والأهالي المجاورة للمكمورة.

وأوضح أنه تم التنبيه علي صاحب المكمورة بعدم فتح الابواب نهائيا، وإذا ثبت ذلك سوف يتم عمل الإجراءات القانونية لهيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الخاصة للمبني المخصص بذلك وإنهاء النشاط وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين من الادخنة وتلوث البيئة.