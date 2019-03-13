غلق ميناء الإسكندرية بسبب الطقس السئ.. صقيع و عواصف و أمطار غزيرة بالمحافظة

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت الإسكندرية مساء اليوم ، موجة من الطقس السئ الذى ضرب المحافظة حيث شهدت إنخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة و رياح شديدة أدت الى ارتفاع الأمواج و غلق ميناء الاسكندرية حفاظا على سلامة السفن.

من جهه أخرى شهدت الاسكندرية هطول الأمطارالغزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة ، و على فترات متباعدة من النهار مع إستمرار الاحساس بالبرودة و الصقيع على مختلف أنحاء المحافظة.

و قامت شركة رفع القمامة بالتنسيق مع الأحياء فى كسح مياه الامطار من الشوارع.

ومن جانبه أكد اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، على الاستعداد لمواجهه هطول الأمطار ، و الاستجابة لكافة البلاغات لشفط و رفع تجمعات المياه من الشوارع و فتح الطريق أمام المارة و السيارات.