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غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:31 م
غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجوية بوغاز ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، غلق بوغاز مينائي الأسكندرية والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور فى بيان، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية علي الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.
 
ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من والي الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما شدد عطيه علي مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد، واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.
 
 
 
 

 


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