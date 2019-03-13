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غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:17 م
غدا.. أخر موعد لسداد مقدم حجز وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة عاصم الجزار وزير الاسكان
كتب أحمد حسن
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حددت وزارة الإسكان غدا الخميس، أخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة المنصورة الجديدة.

ومن المقرر أن  تبدأ حجز الوحدات اعتبارا من يوم 24 من الشهر الجارى ولمدة يوم واحد فقط، على أن يكون الحجز بأولوية الدخول على الموقع واختيار الوحدة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود‪ (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـ‪ACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة الرقم القومى 14 رقماً "سارية").


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وزاره الاسكان

مشروع جنه

المنصورة الجديدة




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