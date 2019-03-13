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على غرار "ابن القنصل".. الأموال العامة تحقق مع أشهر مزور محررات رسمية بالقاهرة

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:30 ص
على غرار "ابن القنصل".. الأموال العامة تحقق مع أشهر مزور محررات رسمية بالقاهرة تزوير محررات
كتبت أمنية الموجى
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تحقق نيابة الأموال العامة مع متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للجهات الحكومية، وترويجها بنطاق المحافظة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، عن قيام المتهم "محمد أ"  بإنشاء مكتب لتصوير المستندات  بدون ترخيص واتخاذه وكراً لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها و بيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

 

وتضمنت احراز المتهم 55 تقرير طبى – خالى البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، و 10 تقرير طبى بالخدمات الاجتماعية الطبية – خالى البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير"، و37 إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 "– خالى البيانات – منسوب صدوره لإحدى الهيئات – فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على " طلبة – موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، و52 خطاب – خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة - منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجة وذوى الاحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ 350 جنيه مصرياً ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات.

كما ضمت 48  شهادة فحص طبى لراغبى الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل"، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته و هاتف محمول بفحصهما فنياً بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان "المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات - شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير".

 

 


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