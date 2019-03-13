طوارئ بمحافظة القليوبية بسب العاصفة الترابية

القليوبية نيفين طه

تعرضت محافظة القليوبية قبل قليل إلى عاصفة ترابية على كافة أنحاء المحافظة وامتلئت الشوارع بالأتربة الترابية التي حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية وواجه بعض المواطنين ضيق في التنفس من شدة انتشار الأتربة،وقامت بعض المحلات بغلق أبوابها وغلق المواطنين النوافذ والأبواب منعا لدخول الأتربة إلى منازلهم كما تسببت الرياح الشديدة في ضعف الرؤية بالشوارع واهتزاز الأشجار وتجمع الأتربة والنفايات.

وأعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن، تجنبًا لحدوث كوارث بالطرق من سقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح.

وأمر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم، بتواجد عدد من سيارات الاغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعي والحر بنها شبرا والإقليمي للحد من الحوادث بسبب سوء الاحوال الجوية ورفع حالة الطوريء القصوي تحسبا لسقوط الامطار.