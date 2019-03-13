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ضبط 8 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:10 ص
ضبط 8 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة سناكس-أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مباحثالتموين بمديرية أمن الجيزة من القبض على صاحب مصنع ومخزن لاتهامه بالغش التجاري، وحيازته 8 أطنان و192 كيلو من المواد الغذائية "سناكس " الخاصة بالأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
كما أسفرت حملة شنها ضباط مباحث التموين عن تحرير 63 قضية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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