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الأربعاء، 13 مارس 2019 11:12 م
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ضبط 4670 هاربين من أحكام و تحصيل 158884 ألف جنيه غرامات بالغربية

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:44 م
ضبط 4670 هاربين من أحكام و تحصيل 158884 ألف جنيه غرامات بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4670 هاربين من أحكام، منهم 3412 حكم فى غرامات، و 1079 حكم فى جنح الحبس الجزئي 138 حكم فى المستأنف، و 34 حكم فى مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 158884 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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