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ضبط 4615 هاربا من أحكام وتحصيل 149 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:32 ص
ضبط 4615 هاربا من أحكام وتحصيل 149 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية قوات الأمن - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4615 هاربين من أحكام، منهم 3306 حكم فى غرامات، و 1126 حكم فى جنح الحبس الجزئي 141 حكم فى المستأنف، و 35 حكم فى مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 149128 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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