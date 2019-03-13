ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون، من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، أخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 22 قطعة سلاح بدون ترخيص، عبارة عن فرد محلية وبندقية آلية، وبندقية رصاص، بالإضافة إلى ضبط 23 طلقة نارية،

وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق .

كما أسفرت نتائج الحملةن عن ضبط 3888 مخالفة مرورية متنوعه، تحرر عنها المحاضر اللازمة.