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ضبط 19 ألف و600 كيلو رنجة وملح وسمك مملح فاسدة بالمنوفية

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:16 ص
ضبط 19 ألف و600 كيلو رنجة وملح وسمك مملح فاسدة بالمنوفية رنجة
المنوفية – محمود شاكر
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أعلن الدكتور نصيف حفناوي العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تنفيذ عدد من الحملات الموسعة للتفتيش على الأغذية ومراقبتها وذلك للقضاء على ترويج اى سلع فاسدة او منتهية الصلاحية.

 

وأوضح الحفناوى أنه تم تشكيل حملة بمشاركة الدكتور محمد العسكرى مدير عام ادارة الوقائى بالمديرية، وذلك للمرور على المنشآت الصحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة تلا الصحية وفريق عمل مكون من مفتشى أغذية إدارة تلا الطبية إيهاب مجدى وعبد الرحمن الشيشينى وأحمد عمار ومفتشى تموين تلا تامر أبو اليزيد عياش وعبد الستار خليل .

 

وأوضح الحفناوى أنه تم المرور على المحلات الغذائية وتم ضبط والتحفظ على 19 ألف و 699 كيلو رنجة و ملح وسمك مملح غير صالحة للاستهلاك الادمى ظاهريا، وتم تحرير محاضر جنح والعرض على النيابة العامة، وسحب عينات من المضبوطات للتأكد من عدم صلاحيتها وتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة للمواطنين وموفاة النيابة العامة بتلا بنتيجة التحاليل .

 

وشدد الحفناوى على توالى الزيارات والحملات المفاجأة على المحلات التجارية وتشديد الرقابة على مصادر الانتاج والتوزيع لمراقبة المنتجات قبل طرحها بالأسواق حفاظا على المواطنين .


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