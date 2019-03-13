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ضبط 11 قطعة حشيش بحوزة سائق تاكسى فى حملة أمنية بالوادى الجديد

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:31 م
ضبط 11 قطعة حشيش بحوزة سائق تاكسى فى حملة أمنية بالوادى الجديد حبس - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق تاكسى أجرة، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمركز الخارجة.

 

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط كمية من مخدر الحشيش بمدينة الخارجة.

 

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط شخص 26 سنة، يعمل سائق أجرة وسبق اتهامه فى قضيتى ضرب ومخدرات، ويروج مخدر الحشيش فى بعض الأحياء السكنية بمدينة الخارجة، وبحوزته 11 قطعة حشيش كبيرة الحجم و480 جنيها، وهاتف محمول.

 

كشف محضر الواقعة، حيازة المتهم للحشيش بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى، من متحصلات بيع المخدرات، وجرى تحرزى المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 


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