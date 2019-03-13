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ضبط 11 سلاح ناري بدون ترخيص في مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:18 ص
ضبط 11 سلاح ناري بدون ترخيص في مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة سلاح نارى-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت مديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 11 سلاح ناري بدون ترخيص.
 
كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 49 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم  2085 جرام حشيش، و1621 جرام هيروين، و 250 جرام بانجو بالإضافة إلى 1155 جرام من مخدر استروكس، و250 قرص مخدر.
 
وفي منطقة الطالبية ألقى رجال المباحث القبض على 25 مشتبها به، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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