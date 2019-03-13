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صور.. وقفة أمام البرلمان البريطانى لدعم الانفصال عن الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:03 ص
صور.. وقفة أمام البرلمان البريطانى لدعم الانفصال عن الاتحاد الأوروبى البرلمان البريطانى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شارك العشرات من المواطنون فى بريطانيا، اليوم الأربعاء فى وقفة أمام البرلمان لدعم عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبى بعد رفض مجلس العموم البريطانى، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث صوت، أمس الثلاثاء، 391 نائباً ضد الخطة، بينما صوت 242 نائباً لصالحها.

وقد حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق قبل التصويت، من الخروج بدون اتفاق قالا: "إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج".

وأكد الاتحاد الأوروبى أن رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق.

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اتفقا على إدخال تعديلات على عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست" في "اللحظة الأخيرة"، وذلك عشية تصويت مجلس العموم البريطاني، والذي جرى اليوم الثلاثاء، على خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.

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