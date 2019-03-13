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الأربعاء، 13 مارس 2019 09:07 م
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صور.. وفد منظمة الإيفاد يتفقد مشروع استصلاح 20 فدان غرب المنيا

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:56 م
صور.. وفد منظمة الإيفاد يتفقد مشروع استصلاح 20 فدان غرب المنيا وفد الإيفاد يتفقد مشروع غرب المنيا
كتب عز النوبى
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قام وفد من منظمة الإيفاد بزيارة مشروع غرب المنيا والذي يتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان .
 
ورافق الوفد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج ومدير مشروع غرب غرب المنيا، والمستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة. 
 
وفد الإيفاد تفقد المزرعة الاسترشادية والصواب الزراعية ومزرعة الإنتاج الحيوانى وأشاد بالمستوى الذي وصل إليه المشروع والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
 
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والجدير بالذكر ان د . عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قام الشهر الماضي بزيارة المشروع وأشاد بالمستوى الذي وصل إليه والعاملين فيه ووجه الدعوة إلى الشركات والمستثمرين لزيارة المشروع والاستثمار فيه.

 


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وزارة الزراعة

الايفاد

مشروع غرب المنيا

الاستثمار الزراعى




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