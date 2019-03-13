صور.. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروع إنتاج "المورينجا" بقرية ناصر

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقدت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، مشروع زراعة وإنتاج المورينجا المقام على مساحة 4 فدان بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة، حيث أكدت مجدى أن هذا المشروع يعد مرحلة أولى، تمهيدا للتوسع فى زراعة مساحات أكبر من المورينجا، وذلك مع تزايد الطلب العالمى عليها من قبل العديد من الجهات والشركات .

وأشارت مجدى إلى أن نجاح المشروع سيسهم فى توفير عائد مادى مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة فى إستكمال المشروعات الخدمية بها، فضلا عن توفيرها كشتلات تحميلية للراغبين فى زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدى خلال جولتها بالقرية مشروع إنشاء وحدة المطافئ المقامة على مساحة 420 متر مربع وذلك بتكلفة 1.7 مليون جنيه لخدمة القرية والقرى المجاورة، كما وجهت بضرورة المشاركة المجتمعية من أهالى القرية ورجال الأعمال لحل مشكلة إستكمال توصيل الصرف الصحى للقرية.

كما وجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة إنهاء أعمال تطوير مركز التأهيل الإجتماعى لذوى الإحتياجات الخاصة بالخارجة، وذلك وفقا للتوقيتات المحددة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأكدت خلال جولتها لتفقد المركز، على ضرورة تناسب كافة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة بالمركز مع طبيعة مرتاديه من ذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من الأستفادة منه، ووجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء حمام السباحة الملحق بالمركز، وذلك وفقا لأحدث الأساليب الإنشائية المتبعة.

جدير بالذكر أن المحافظة تستهدف إنشاء مركزا إقليميا لخدمة ذوى الإعاقات المختلفة بتكلفة تقدر بـ ٢٥ مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تفقدت مجدى مشروع توصيل الصرف الصحى بمنطقة حى السلخانة بالخارجة، والذى يخدم المنطقة والمناطق المحيطة، حيث أمرت بالمتابعة المستمرة من قبل مديرية الإسكان للإنتهاء من المشروع فى أقرب وقت.



جولة نائب محافظ الوادى الجديد بمشروع إنتاج المورينجا



جولة نائب محافظ الوادى الجديد بمشروع إنتاج المورينجا



جولة نائب محافظ الوادى الجديد بمشروع إنتاج المورينجا



جولة نائب محافظ الوادى الجديد بمشروع إنتاج المورينجا



جولة نائب محافظ الوادى الجديد بمشروع إنتاج المورينجا