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صور.. مدينة البياضية تحرر 37 مخالفة للمحال التجارية والصناعية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:45 م
صور.. مدينة البياضية تحرر 37 مخالفة للمحال التجارية والصناعية جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد رجال مركز ومدينة البياضية، حملة بمشاركة كل من إدارة التموين والطب البيطري والإدارة الصحية ومكتب الصحة والسلامة المهنية للمرور على المحال التجارية والصناعية، وذلك للوقوف على مطابقة تلك المحلات على كافة الاشتراطات المنظمة لتلك النشاطات.
 
وقال وكيل أول وزارة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، أن تلك الحملة أسفرت عن وجود 37 مخالفة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن تلك الحملة تأتي إعمالا للقرار الصادر من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والذي يحمل رقم 77 لسنة 2018.
 
وأوضح اللواء محمد صحصاح لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مواصلة الحملات المستدامة لأعمال النظافة، تم تنفيذ حملة نظافة وتجميل مكبرة للمنطقة المتاخمة لمدرسة الثانوية التجارية بالبياضية، وتم خلال الحملة إزالة العديد من التراكمات الصلبة والغير صلبة، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب أفرع الأشجار وتحديدا بالمنطقة المحيطة بسياج المدرسة الثانوية التجارية بالبياضية، حيث قدرت تلك المخلفات بما يقدر تسعة أطنان وبعد الإنتهاء من تلك الأعمال تم إلقاء التربة الزلطية بأرصفة تلك المنطقة وذلك حفاظا عليها من نمو النباتات العشوائية.
 
 
 

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