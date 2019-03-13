video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ مطروح يرأس اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة لبحث حلول المشكلات

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:00 م
صور.. محافظ مطروح يرأس اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة لبحث حلول المشكلات محافظ مطروح يتفقد سير العمل ونسب تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش الأبيض
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح،  وبحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح  ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة،  للوقوف على ما يتم من جهود وخطط  لحماية الطفل من المخاطر ، كالتسرب من التعليم والهجرة غير الشرعية والزواج المبكر وسقوط القيد، وغيرها ، مع الحفاظ على حقوق المرأة والطفل التي كفلها الشرع والقانون.
 
 وشدد محافظ مطروح، على إلتزام كل جهة بمسئوليتها، مع نشر الوعي والثقافة بمشاركة القيادات الطبيعية والاعتبارية ، من عمد ومشايخ وشباب من ذوى التأثير الاجتماعي  والاهتمام بقضية حماية الطفل والحفاظ على حقوق المرأة بمطروح ، للمساهمة فى حل تلك المشكلات على أرض الواقع وعرض السلبيات والعقبات وكيفية مواجهتها مع احترام العادات والتقاليد  الخاصة بالمجتمع المطروحي .
 
 وأكد "الغرابلى" على عمل مخطط للانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومي والقيد العائلي فى جميع التجمعات الصحراوية هذا العام، مع تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للوصول إلى أكبر عدد مستهدف، بالإضافة إلى  التنسيق مع مديرية أمن مطروح ،  لربط الحصول على أي تراخيص وتصريحات بالحصول على القيد العائلي ، للحفاظ على حقوق المرأة والطفل.
 
كما طالب محافظ مطروح ، بضرورة توعية أولياء الأمور بخطورة التسرب من  التعليم ، خاصة بين الفتيات ، و تفاعل المعلمين مع الطلاب كقدوة لهم فى توضيح وتصحيح المفاهيم لخلق جيل واعي ، وكذلك تفعيل  دور الجمعيات الأهلية.
 
ووجه المحافظ ، بعقد اجتماع دوري  فى الأسبوع الأخير من كل شهر ، لعرض ما يتم من نتائج على أرض الواقع، من خلال تفعيل اللجان الفرعية ، مع مراعاة طبيعة كل مدينة  لمواجهة مشكلات ساقطي القيد  وبطاقات الرقم القومي  ومنع التسرب من  التعليم ومواجهة الزواج المبكر،  مع مقترح بعمل لقاءات شعبية بالقرى.
 
 
ALB_4797
 

ALB_4808
 

ALB_4809
 

ALB_4815
 

DSC_0097
 

DSC_0143
 

DSC_0147
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يتفقد سير العمل ونسب تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش الأبيض

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة