صور.. محافظ مطروح يرأس اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة لبحث حلول المشكلات

مطروح – حسن مشالي

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بمطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، وبحضور اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة، للوقوف على ما يتم من جهود وخطط لحماية الطفل من المخاطر ، كالتسرب من التعليم والهجرة غير الشرعية والزواج المبكر وسقوط القيد، وغيرها ، مع الحفاظ على حقوق المرأة والطفل التي كفلها الشرع والقانون.

وشدد محافظ مطروح، على إلتزام كل جهة بمسئوليتها، مع نشر الوعي والثقافة بمشاركة القيادات الطبيعية والاعتبارية ، من عمد ومشايخ وشباب من ذوى التأثير الاجتماعي والاهتمام بقضية حماية الطفل والحفاظ على حقوق المرأة بمطروح ، للمساهمة فى حل تلك المشكلات على أرض الواقع وعرض السلبيات والعقبات وكيفية مواجهتها مع احترام العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المطروحي .

وأكد "الغرابلى" على عمل مخطط للانتهاء من استخراج بطاقات الرقم القومي والقيد العائلي فى جميع التجمعات الصحراوية هذا العام، مع تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للوصول إلى أكبر عدد مستهدف، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن مطروح ، لربط الحصول على أي تراخيص وتصريحات بالحصول على القيد العائلي ، للحفاظ على حقوق المرأة والطفل.

كما طالب محافظ مطروح ، بضرورة توعية أولياء الأمور بخطورة التسرب من التعليم ، خاصة بين الفتيات ، و تفاعل المعلمين مع الطلاب كقدوة لهم فى توضيح وتصحيح المفاهيم لخلق جيل واعي ، وكذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ ، بعقد اجتماع دوري فى الأسبوع الأخير من كل شهر ، لعرض ما يتم من نتائج على أرض الواقع، من خلال تفعيل اللجان الفرعية ، مع مراعاة طبيعة كل مدينة لمواجهة مشكلات ساقطي القيد وبطاقات الرقم القومي ومنع التسرب من التعليم ومواجهة الزواج المبكر، مع مقترح بعمل لقاءات شعبية بالقرى.